I ladri, al giorno d’oggi, rubano anche le panchine.

Bregnano: rubata la panchina davanti alla chiesa

Qualcuno qualche giorno fa a Bregnano ha fatto sparire quella davanti all’ingresso della chiesa parrocchiale di San Giorgio, proprio di fronte alla piazza. Con ogni probabilità, considerato com’è avvenuto il fatto, si è trattato di un furto pensato nel dettaglio e soprattutto studiato in anticipo.

I malintenzionati, infatti, hanno svitato i bulloni che tengono inchiodata la panchina alla strada. L’hanno quindi sollevata e senza fare alcun rumore che potesse far capire cosa stava succedendo in piazza, l’hanno portata via.

La mancanza della panchina è stata notata il giorno successivo dalle donne, che raggiungono la parrocchia per partecipare alla messa...

