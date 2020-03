Brenna in lutto: morto l’ex assessore Umberto Consonni

Brenna dice addio a Umberto Consonni. Era stato assessore all’Istruzione e alla cultura e anche presidente dell’A.C. Brenna.

Questo il ricordo di Graziano Ballabio, capogruppo di Insieme per Brenna ed ex sindaco.

“Addio Tino e non ci posso credere. Quanti ricordi, quante stagioni di impegno passate assieme a lavorare per il bene della nostra comunità. Lo sport per te era attenzione ai più piccoli per assecondare, con i genitori, la loro crescita e non solo sportiva. Poi l‘impegno in Comune. Nel 1975 in Consiglio comunale e poi Assessore all‘istruzione e alla cultura: la biblioteca è partita da te e il primo scuolabus comunale è arrivato da te. Addio Tino, compagno di una vita, indimenticabile! Un abbraccio forte a Sara, Greta e Maria Rosa. La palestra comunale, che non ha ancora un nome, deve essere dedicata a lui. Addio Tino, con il pianto nel cuore, mi mancherai”.