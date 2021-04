Brescia, lanciata una molotov contro un centro vaccinale.

Come riportano i colleghi di PrimaBrescia.it, alle 6.15 circa, a Brescia, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Morelli dove, verosimilmente poco prima, qualcuno ha lanciato una bottiglia incendiaria contro una tendostruttura del locale centro vaccinale. I danni, fortunatamente, sono limitati ad un lato della struttura; si tratta di quella che ospita una sala mensa per gli operatori e non contiene vaccini. I fatti non hanno intaccato i materiali presenti all’interno. Sono in corso i sopralluoghi da parte dei militari. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti e identificare coloro che hanno compiuto questo ignobile gesto.

