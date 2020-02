Marcos Sanchez Candido da Silva ha tirato un bilancio del momento attuale, dopo il mancato passaggio del turno in Champions League, con la qualificazione alla fase finale dell’Euroleague 1.

Briantea84 Marcos Sanchez in vista della sfida contro Porto Torres

Ritorna l’appuntamento con il campionato, la UnipolSai Briantea84 ospita Gsd Porto Torres al PalaMeda. Dopo la due giorni del Preliminary Round di Champions League (31 gennaio-1 febbraio), sale l’attesa per la super sfida della seconda giornata del girone di ritorno di Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – in programma sabato 8 febbraio alle 20.30.

Le due formazioni sono appaiate a 12 punti in classifica, con i turritani avanti negli scontri diretti (all’andata è finita 66-58 per i sardi, ndr). Il match mette in palio il secondo posto in solitaria. Marcos Sanchez Candido da Silva ha tirato un bilancio del momento attuale, dopo il mancato passaggio del turno in Champions League, con la qualificazione alla fase finale dell’Euroleague 1.

“Ho iniziato questa settimana allenandomi con grande intensità – ha commentato il brasiliano -. Non ci siamo qualificati per i quarti di finale di Champions, ma da qui a fine stagione abbiamo tantissime partite da giocare. Mi sto preparando sia fisicamente che mentalmente per affrontare questi prossimi mesi in cui ci sono ancora tanti obiettivi sul piatto. Dobbiamo provare a raggiungerli come se fossero l’ultima cosa presente su questa terra. Spero di concludere questa annata come l’abbiamo iniziata: vincendo”.