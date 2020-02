Domenica 9 febbraio la BLM Briantea84 è attesa su due fronti: a Tradate (Va) si disputerà la tredicesima edizione del meeting interregionale di nuoto Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – del Trofeo “Città di Tradate”, mentre a Bergamo ci sarà l’appuntamento con il quattordicesimo Trofeo dell’Angelo Fisdir – Federazione italiana sport paralimpici degli intelletivo relazionali -.

Briantea84 nuoto, weekend in vasca da Tradate a Bergamo

Domenica 9 febbraio la BLM Briantea84 è attesa su due fronti. A Tradate (Va) si disputerà la tredicesima edizione del meeting interregionale di nuoto Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – del Trofeo “Città di Tradate”, mentre a Bergamo ci sarà l’appuntamento con il quattordicesimo Trofeo dell’Angelo Fisdir – Federazione italiana sport paralimpici degli intelletivo relazionali -.

Sette atleti canturini del gruppo Finp guidati da Ilaria Spadaro, tecnico e responsabile del settore, saranno attesi alla piscina “Mio Club” a partire dalle 14 per l’evento organizzato dalla Polisportiva Polha Varese e che vedrà presenti 100 atleti iscritti alle gare in rappresentanza di 17 società sportive.

“Il gruppo arriva decimato per alcuni infortuni – ha commentato Spadaro -, ma domenica cercheremo di sfruttare al meglio le nostre gare. Dobbiamo rimanere concentrati su questo Meeting perché potrà essere un’opportunità importante per prepararsi in vista degli Italiani Invernali (Lignano Sabbiadoro, 27 febbraio-1 marzo). Sono contenta per il ritorno di Nicolò Mascheroni, nelle ultime settimane ci siamo allenati bene. Spero in una competizione positiva”.

A Bergamo, invece, il settore Fisdir canturino si presenterà al Centro Sportivo Italcementi solo con le due atlete del livello Dir-P (Promozionale): attese in vasca Rebecca Colombo e Viviana Cavagna.

“È l’ultima prova per le ragazze promozionali in questo inizio di stagione – ha commentato Silvia Longoni, tecnico e responsabile del settore Fisdir canturino -. Le ragazze sono motivate e si stanno allenando duramente, spero di poter raccogliere frutti. Gli atleti agonisti, invece, sono in carico. Si stanno preparando mentalmente e fisicamente per l’appuntamento di Massarosa (Lucca, dal 28 febbraio al 1 marzo, ndr) con il campionato italiano di nuoto in vasca corta”.

Le gare FINP (Tradate)

Elena Pietroni: 50 stile libero S06 – 100 misti SM06 – 50 farfalla S06

Francesca Pozzi: 50 dorso S05 – 50 rana SB04 – 100 rana SB04

Jessica Parente: 100 dorso S06 – 50 stile libero S06 – 100 stile libero S06

Ruggero Colombo: 50 stile libero S03 – 100 stile libero S03

Simone Frigerio: 50 dorso S03 – 50 rana SB02 – 100 stile libero S03

Nicolò Mascheroni: 50 stile libero S09 – 50 dorso S09 – 100 stile libero S09

Riccardo Magrassi: 100 dorso S08 – 50 stile libero S08 – 100 rana SB07

Le gare FISDIR (Bergamo)

Rebecca Colombo: 50 stile libero – 25 farfalla

Viviana Cavagna: 25 stile libero – 25 dorso

