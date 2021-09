Briantea84, trionfo al Lariomeeting 2021

Trionfo, nell'atletica, al Lariomeeting 2021 per la Briantea84.

Briantea84, un grande successo

Il settore dell’atletica di Briantea84 ha trionfato al Lariomeeting 2021, evento sportivo dedicato ai giochi special di atletica leggera. Nel pomeriggio di sabato 25 settembre a Canzo (Co) i biancoblù hanno conquistato il primo posto del podio a squadre frutto dei risultati delle gare tra i 60 metri piani, percorso abilità, lancio del vortex, salto in lungo e staffetta 4x50 metri.

“Sono molto contenta e soddisfatta dei risultati ottenuti - ha commentato Elena Colombo, vicepresidente di Briantea84 e responsabile del settore atletica e pallacanestro dir della società canturina - considerando che per molti atleti è stato il debutto assoluto in gare di atletica. Come prima uscita stagionale non avrei potuto desiderare di meglio”.

Nove gli atleti in pista a rappresentare Briantea84: Alessio Bennardo, Luca Di Marzio, Mauro Lessi, Milos Mircovich, Mattia Occhi, Daniele Percassi, Brian Pizzocaro, Luigi Ritacco e Massimiliano Tagliabue accompagnati dallo staff composto da Alberto Molteni, Franco Deonette, Gaia Deonette e Paolo Zappa.

Il risultati ottenuti

Percorso abilità: Brian Pizzocaro (primo), Luigi Ritacco (secondo).

Staffetta 4x50: secondo posto (Mircovich-Pizzocaro-Di Marzio-Occhi)

60 metri piani: Daniele Percassi (terzo)

Salto in lungo: Brian Pizzocaro (primo)

Lancio del vortex: Luigi Ritacco (primo)