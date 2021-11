Brianza in lutto per il piccolo Giacomo volato in cielo a 2 anni

Profondo dolore

"I medici giudicavano la sua malattia incompatibile con la vita. Lui ha dimostrato il contrario e ci ha insegnato ad amarla".

Brianza in lutto per il piccolo Giacomo Chionchio, angioletto di Seregno volato in cielo a 23 mesi. Come riportano i colleghi di primamonza.it avrebbe compiuto due anni il 19 dicembre.

"Addio Giacomo, ci hai insegnato ad amare la vita"

"I medici giudicavano la sua malattia incompatibile con la vita. Lui ha dimostrato il contrario e ci ha insegnato ad amarla, a godere di ogni singolo giorno che ci viene regalato, perché nulla è scontato". Hanno gli occhi lucidi e a tratti la voce si rompe per la commozione, ma quando guardano la foto del loro piccolo sorridono, grati per l’immenso amore che ha donato nella sua breve esistenza. Indescrivibile il dolore provato da Sante Chionchio e Susanna Vismara, che venerdì hanno perso l’ultimo dei loro quattro figli, il piccolo Giacomo Chionchio, due anni il 19 dicembre.

Era affetto da una malformazione al cervello

Affetto da una rarissima malformazione al cervello diagnosticata solo alla 34esima settimana di gravidanza, contro ogni aspettativa si è aggrappato alla vita con tutte le sue forze, nonostante le moltissime difficoltà, ed è vissuto molto di più di quanto pronosticato.

