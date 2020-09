Bric’s partner del Giro d’Italia 2020

Bric’s partner del Giro d’Italia: novità presentata a Milano.

Bric’s in viaggio con la corsa per la maglia rosa

Bric’s, azienda di Olgiate Comasco con quasi 70 anni di storia, è oggi leader nel settore della valigeria e degli accessori moda e da sempre viaggia con un cuore sportivo e una particolare

attenzione al mondo del ciclismo. Quest’anno, complice la passione della famiglia Briccola, proprietaria dell’azienda, Bric’s scende in prima linea riconfermando una collaborazione Rcs Eventi. La partnership tra Bric’s e Giro d’Italia 2020 si concretizza in un trolley realizzato in edizione limitata. Ispirato alla collezione Bric’s B|Y, il trolley è rigido, in polipropilene, formato cabina, nel caratteristico abbinamento colori nero e rosa e il logo del Giro 2020 in evidenza sul fronte del guscio.

Passione per la bici ed entusiasmo di fare impresa

Roberto Briccola, presidente Bric’s, entusiasta di questa collaborazione, ricorda le parole del padre nel momento del passaggio generazionale: “L’azienda è come una bicicletta: ti potrà dare grandi soddisfazioni solo se pedali”. E aggiunge in riferimento all‘attualità: “Pedalando ci si imbatte in salite e discese. In questo momento tutti noi stiamo affrontando con sacrificio e determinazine la salita “coronavirus”. Siamo certi che arrivati alla vetta ritroveremo una meritata discesa“. Da lunedì 14 settembre a mercoledì 16 settembre il Bric’s Store di Galleria Vittorio Emanuele a Milano ha vestito i colori dell’evento ed esposto in vetrina l’esclusivo trolley edizione limitata e l’ambitissimo Trofeo senza Fine.