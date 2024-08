Broncino: poker di ori per i piloti albavillesi ai campionati regionali

La scorsa domenica 28 luglio è stata da incorniciare per il Moto Club Broncino di Albavilla, che ha partecipato con 5 piloti alla seconda tappa del Campionato Regionale Enduro Lombardia Senior e Junior a Caprino Bergamasco.

Oltre duecentocinquanta i partecipanti alla gara

Il sole cocente e quattro giri di gara hanno caratterizzato la giornata dei circa 250 partecipanti, che si sono sfidati in un cross test e un enduro test da ripetere appunto quattro volte l’uno per un totale di oltre 6 ore di gara al termine delle quali il Broncino ha festeggiato dei grandi risultati.

I tre piloti appartenenti alla categoria Senior hanno sbancato le loro rispettive categorie: Edoardo Lazzarini ha vinto nella Senior 450, Mattia Rovida nella Senior 250 2T e Marco Pietranera nella Senior 250 4T. Tre ori che valgono molto, infatti, tutti e tre i piloti si trovano al momento in testa alla classifica di campionato.

Inoltre, grazie a queste vittorie il Broncino, ha conquistato il gradino più alto del podio anche nella categoria a squadre, una classifica molto importante per il presidente del team Sergio Meroni che afferma:

“E’ stata una domenica pesante, per atleti e staff, ma la gioia che abbiamo provato vedendo arrivare tutti e tre i nostri ragazzi sul gradino più alto del podio ha ripagato gli sforzi. La vittoria come squadra è un grande riconoscimento del lavoro che stiamo facendo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati come team.”

Non da meno i risultati nella categoria Junior, con Giulio Orsenigo, terzo nella Junior 250 2T - che lo porta al secondo posto nella generale - ed Edoardo Molteni sesto nella Junior 450.

Forti di questi risultati i piloti ora si concederanno una breve pausa estiva, per tornare in gara poi dal 15 settembre.

“Settembre e ottobre saranno due mesi impegnativi, con competizioni quasi ogni weekend per il nostro team, ma non potevamo sperare di arrivarci con un umore migliore! C’è un ambiente davvero gioioso all’interno della squadra e questo - oltre ai risultati - mi dà una grande soddisfazione” conclude Meroni.