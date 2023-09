Brucia il furgone del commerciante: la comunità lo aiuta con una raccolta fondi

Una cordata di aiuti per sostenere l’ambulante del mercato di Erba che ha perso il camion a causa di un incendio.

Non è passata inosservata l’assenza del banco dei dolciumi nella pedonale di via Trento: giovedì mattina i bambini ancora a casa da scuola non hanno potuto rifornirsi come da abitudine da Simone Panzeri, da 15 anni commerciante di riferimento per brioches, caramelle e merendine.

Lunedì scorso infatti il suo furgone ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiato nell’autorimessa sotto casa, in località La Valletta in provincia di Lecco. Il lavoro di una vita è andato in fiamme. Per fortuna l’incendio, domato dai Vigili del fuoco di Merate, non ha coinvolto l’abitazione dove vive con i tre figli.

La gara di solidarietà

Immediata la corsa alla solidarietà da parte di ambulanti e clienti in tutti i mercati dove Panzeri è una presenza storica. I colleghi Pamela Cimino e Tiziano Viganò, con la collaborazione della sorella dell’ambulante, hanno aperto un conto corrente per chi volesse dare un piccolo contributo e lanciato un video attraverso i social in cui spiegano cosa è successo e le motivazioni di questa raccolta.

"Ripartire a 50 anni con tre figli non è facile - spiega Pamela..."

