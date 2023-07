Brucia un'imbarcazione in viale Vittorio Veneto, sul lago di Como. Maxi mobilitazione con ambulanze e Vigili del fuoco allertati in codice rosso.

Brucia un'imbarcazione a Como

L'allarme è scattato intorno alle 16.45. Al momento non sono note le cause che hanno fatto divampare le fiamme dall'imbarcazione. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco con tre mezzi, tra cui un gommone. Due le persone coinvolte, un giovane di 22 e un altro di 34 anni. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe riportato ustioni alle braccia ma non sarebbe in pericolo di vita. Diversi i cittadini e i turisti che hanno notato una coltre di fumo alzarsi in zona.

(Foto archivio)