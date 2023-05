Avevano bruciato il gazebo di un locale a Cantù. Trovati e denunciati due giovani, entrambi pregiudicati.

Bruciarono un gazebo, due denunciati

I militari del NOR, Aliquota Operativa e della Stazione Carabinieri di Cantù, a conclusione di un'articolata indagine, fatta di testimonianze, comparazione immagini degli impianti di videosorveglianza comunali e privati ed un’attenta individuazione fotografica, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento avvenuto dopo aver appiccato un incendio, un 18enne e un 21enne. I due giovani, nella notte tra l’8 e il 9 aprile 2023, si sarebbero resi responsabili del danneggiamento di un cancelletto di ingresso al cortile esterno di un noto locale canturino e avrebbero poi incendiato la copertura di un gazebo.