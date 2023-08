Bruciò un'automobile: denunciato dai Carabinieri.

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per incendio doloso di un’autovettura rubata un pregiudicato 36enne. L’attività investigativa dei militari lomazzesi iniziava verso la fine di luglio, quando in una zona boschiva del Comune di Cadorago, veniva rinvenuta un auto incendiata, risultata rubata a Milano nel mese di maggio di proprietà di una sessantenne. I militari, giunti sul posto procedevano ad un attento repertamento degli oggetti che potevano servire a ricostruire la vicenda e portare all’identificazione degli autori del reato. L’attività investigativa iniziava con l’esame dei filmati delle telecamere posizionate in prossimità delle strade che portano alla località del ritrovamento dell’auto bruciata, che insieme ad un oggetto repertato sul posto permetteva di arrivare all’identificazione del pregiudicato 36enne.