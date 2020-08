Brutta caduta in bicicletta: migliorano le condizioni del ragazzino di Cantù

Brutta caduta in bicicletta per un ragazzino di Cantù. L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 21 agosto 2020, a Ceresole (provincia di Torino).

Brutta caduta in bicicletta: grave un ragazzino di Cantù

AGGIORNAMENTO ORE 16 – Sospiro di sollievo nella giornata di oggi, 22 agosto 2020, per il ragazzino caduto dalla bicicletta mentre si trovava a Ceresole. Dopo il grande spavento di ieri, è sveglio, cosciente e non è più intubato. Salvo complicazioni i giorni di prognosi saranno 30. In settimana, se le sue condizioni lo permetteranno, il giovane dovrebbe essere trasferito a Como.

Venerdì l’incidente

Stava facendo il giro del lago artificiale di Ceresole Reale quando ha improvvisamente perso il controllo della sua bicicletta, andando a sbattere rovinosamente a terra. Sul posto sono subito stati allertati i sanitari ed è arrivato anche l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non tanto da metterlo in pericolo di vita. Ha subito un trauma cranico e la progonosi resta riservata.

