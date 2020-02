Brutta disavventura per due escursionisti: si perdono sul Cornizzolo

Si perdono sul Cornizzolo: intervengono i soccorsi. E’ successo questo pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020, intorno alle 14.30.

Brutta disavventura per due escursionisti

I due escursionisti, impegnati nella classica gita domenicale, si sono persi sul Monte Cornizzolo, sul versante civatese, non trovando più la strada del ritorno. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi, che sono riusciti ad individuare la coppia di escursionisti grazie alle loro coordinate. Fortunatamente i due erano illesi e non molto lontani dalla strada maestra. Sul posto sono intervenuti gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco di Lecco. I due sono stati recuperati dai soccorsi e tratti in salvo: per loro soltanto un brutto spavento.