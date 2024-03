Bulgaro new look, cambia la divisa

Nuova divisa per il Bulgaro: c'è un nuovo stile grafico, certo, moderno, accattivante. Ma c’è molto di più sopra e nel “backstage” della nuova maglia ufficiale. C’è una storia di successo da raccontare, sviluppata nel corso di questi sette anni, fino a oggi, al qui e ora. Dal niente a un settore giovanile popolato da 400 bambini e ragazzi, che rappresenta un punto di riferimento, di qualità, per il territorio e per l’intero panorama dilettantistico del Comasco.

Nuova maglia per il Bulgaro

Ecco la nuova “camiseta” studiata minuziosamente dal club, in ogni suo dettaglio, che verrà indossata dalle formazioni giovanili. Uguale per tutti. Come uguali sono i valori che caratterizzano, e accomunano, la Società e ogni suo componente: la passione, lo spirito di squadra, “l’altruismo, il coraggio e la fantasia”.

Il commento dei responsabili

“Per noi è un passaggio fondamentale per rafforzare l’identità societaria, lo spirito di appartenenza - sottolineano Juri Bocconcello e Andrea Bianco, i due responsabili - La maglia un po’ come una seconda pelle: ci piacerebbe molto fosse questo, sempre di più, per i nostri fantastici ragazzi. Un grazie a tutti gli sponsor che si stanno aiutando nella nostra missione”. Ecco allora la scritta “Bulgaro” sul retro, laddove di solito c’è il cognome del calciatore, per evidenziare come la squadra venga sempre prima del singolo, nelle vittorie e nelle sconfitte. E poi l’hashtag #wearefamily, che non ha bisogno di traduzioni né spiegazioni, e accompagna fin dall’inizio il lungo ed entusiasmante percorso.Poi le maniche: su una, il logo degli Angeli della Strada, il partner etico e solidale del Bulgaro, che tanto bene diffonde, in maniera concreta, tra le famiglie bisognose della Lombardia. Dall’altro lato, la scritta Respect, come stella polare da seguire, e pretendere, sempre e comunque.

La citazione di Pelè

Infine, la frase sulla banda bianca, in basso: “Il successo non è casuale. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo”. Parole di Pelè, musica per il club, che su questi capisaldi ha improntato, dai primi passi a oggi, la propria azione. Che, non a caso, fa rima con passione.