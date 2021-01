Bulgarograsso, auto in fiamme in via Monte Rosa: intervengono i Vigili del fuoco.

E’ successo intorno alle 2 di questa notte. Sul posto i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e di Como, intervenuti per spegnere l’incendio che ha interessato la parte anteriore del veicolo. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e chiarire la dinamica dell’incendio.