Torna l’appuntamento religioso con le celebrazioni legate a Sant’Anna, compatrona di Bulgarograsso. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il programma ha subito una forte variazione rispetto agli anni scorsi, concentrando tutte le celebrazioni nella settimana fulcro che si concluderà con domenica 26 luglio memoria liturgica di Sant’Anna.

Bulgarograsso celebra Sant’Anna: gli appuntamenti

Si inizia lunedì 20 e martedì 21 luglio alle ore 20.30 con la preghiera del S. Rosario in chiesetta. Mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24 sempre alle ore 20.30 celebreremo la S. Messa in S. Anna: solo per giovedì 23 è sospesa la celebrazione mattutina alle ore 08.00 in chiesa parrocchiale. Sabato 25 luglio alle ore 17.30 la S. Messa prefestiva in chiesa parrocchiale. Ma l’appuntamento importante sarà domenica 26 luglio con la S. Messa che sarà celebrata alle ore 10.30 sul sagrato della chiesetta di Sant’Anna, all’aperto. Una novità che torna dopo alcuni anni: molti parrocchiani ricordano che anni addietro il giorno di Sant’Anna si celebrava la Messa all’aperto proprio a Sant’Anna. In questa S. Messa ricorderemo anche il sessantaduesimo anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale Sant’Agata, avvenuta nel 1958 con il card. Sergio Pignedoli, vescovo ausiliare di Milano.

Le torte in sostegno della parrocchia

Al fine di sostenere le opere parrocchiali, per tutta la settimana e comunque fino a giovedì 23 luglio, rivolgendosi ad Anna Senza Pressa, sarà possibile prenotare delle torte di pasticceria che verranno ritirate domenica 26 al termine della Messa.