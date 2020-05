Aveva solo 9 anni, compiuti nel mese di marzo. Priom Das è morto nella notte tra domenica e lunedì a causa di un tumore contro cui combatteva da un anno.

Bulgarograsso in lutto: addio al piccolo Priom

E’ morto lunedì alle 3.30, lasciando un vuoto incolmabile non solo tra i suoi famigliari, ma in tutta la comunità bulgarese. Priom, bambino modello, campione di matematica e inglese, grande appassionato di break dance, si è fatto amare per la sua gentilezza ed educazione. Per la sua delicatezza e innata gioia. “Un anno fa gli è stato diagnosticato, proprio in questo periodo, un tumore al cervello. Ce ne siamo accorti perché ha cominciato ad avere problemi alla vista e faceva fatica a camminare”, ha spiegato papà Swapan.

I ricordi sul Giornale di Olgiate da sabato 9 maggio 2020 in edicola

