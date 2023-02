Bulgarograsso, operatore travolto dal cancello della piattaforma ecologica.

Terribile incidente sul lavoro questo pomeriggio, sabato 11 febbraio 2023, alle 15 alla piattaforma ecologica di Bulgarograsso. Come ogni sabato, uno degli operatori ecologici che si occupa della gestione del centro di raccolta rifiuti di via Ferloni 44, si è recato sul posto di lavoro per aprire la struttura ai cittadini in coda per conferire i rifiuti.

Proprio al momento dell'apertura si è verificato l'incidente. L'uomo, assunto tramite una cooperativa, ha infatti aperto il grande cancello a scorrimento che delimita la struttura. Quando però il cancello è arrivato alla fine del binario, ha fatto saltare il fermo, forse usurato, è uscito dalla sua sede ed è crollato con tutto il suo peso addosso all'operatore.

A prestare i primi aiuti all'uomo sono stati alcuni cittadini in coda in attesa dell'apertura. Sentite delle urla, sono entrati e hanno visto quanto accaduto. A quel punto sono riusciti a sollevare il cancello e liberare l'uomo e a chiamare i soccorsi. Sul posto 3 mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile, un'ambulanza della Sos di Appiano e un'auto medica che hanno trasportato d'urgenza l'operatore in codice rosso (massima gravità) in ospedale.

In via Ferloni per i rilevamenti del caso anche due pattuglie della Polizia locale Bassa Piana Comasca e una dei Carabinieri, oltre al vicesindaco di Bulgarograsso Veronica Clerici, prontamente informata dell'accaduto. Per il resto della giornata la piattaforma ecologica resterà chiusa al pubblico.

Le immagini del soccorso