Buon anno scolastico: gli auguri del sindaco agli alunni VIDEO

Buon anno scolastico: il sindaco Anna Gargano si è rivolta agli alunni con un videomessaggio.

“Cari bambini, cari ragazzi… so che ogni inizio di un nuovo anno scolastico è sempre emozionante, in modo particolare per chi fa il suo primo ingresso alla scuola primaria o alla scuola media – ha esordito Gargano – Quest’anno ancora di più per i tanti mesi di lontananza dalle aule, dai compagni di classe e dagli insegnanti. La mia convinzione è che la scuola non ha solo il compito di istruire, ma di contribuire, con le famiglie, a formare il cittadino di domani. A voi alunni e studenti il compito di impegnarvi con continuità e ai vostri insegnanti quello di guidarvi nella conoscenza. Bisogna puntare sulla cooperazione”.