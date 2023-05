Buona la prima: pienone alla Festa nelle vecchie corti

Buona la prima: tanta gente alla Festa nelle vecchie corti di Olgiate Comasco.

Buona la prima, idea vincente di Vespa Club e Dialogo

Quando le idee sono vincenti, è una soddisfazione vederne la dimostrazione sul campo. Ieri, sabato 27 maggio, la prima edizione della Festa nelle vecchie corti ha aggregato in modalità notevole, andando oltre ogni più rosea previsione. Merito del Vespa Club Olgiate Comasco, presieduto da Graziano Mirandi, e del circolo culturale Dialogo in primis con Roberto Crimeni. Malgrado le incerte previsioni meteo, l’evento è stato un successone tra ottima cucina e musica, con la riscoperta di angoli storici della città e delle sue frazioni.

Quattro location storiche

Pienone e code d’attesa a Baragiola, dove i volontari del comitato di quartiere, con t-shirt gialla, hanno allestito al meglio la vecchia corte e l’ampia zona verde, con mezzi agricoli, palco per la musica e decine di tavoli e gazebo. Non meno di 500 persone hanno apprezzato la cucina della trattoria La Vigna. A Somaino il concerto dei 7grani ha fatto da catalizzatore, col servizio cucina garantito da Senza glutine: tavoli pieni di avventori e soddisfazione per gli organizzatori nella frazione. Ottima riuscita a Rongio, con le cover di Vasco Rossi, via Rongio chiusa al traffico e la ristorazione lariana del Civico 22: frazione in festa. Altrettanto al Medioevo: cortile caratterizzato dalle magliette color arancione dei volontari del Vespa Club, piatti ottimi (amatriciana e porchetta), musica e karaoke partecipato anche dal sindaco Simone Moretti.

Lo spunto per il futuro

Dopo mesi di riunioni, preparativi, un po’ di amarezza da parte degli organizzatori per qualche defezione tra le associazioni, la prima edizione si è rivelata una novità azzeccata. L’obiettivo per il futuro è allargare la partecipazione delle corti e dei sodalizi, insistendo sull’evento primaverile che ha saputo muovere folla non solo da Olgiate Comasco ma anche dal circondario e dal Canton Ticino.