Buoni pasto delle mense scolastiche rimborsati ai genitori

Buoni pasto non utilizzati a causa della chiusura delle scuole: il Comune di Olgiate Comasco garantisce le famiglie degli alunni.

Buoni pasto, l’avviso del Comune

Tutti i ticket acquistati ma non consumati saranno rimborsati oppure potranno essere usati nel corso del prossimo anno scolastico (2020-2021). Per i genitori interessati a ottenere il rimborso è necessario inoltrare la richiesta sul modello fornito dal Municipio, da consegnare a Palazzo Volta o tramite posta (Comune di Olgiate Comasco – Piazza Volta, 1 – 22077 Olgiate Comasco). La puntualizzazione del Comune: è fondamentale allegare i buoni completi in originale. Inoltre, verranno rimborsati per importi superiori a 12 euro, ai sensi del regolamento comunale delle entrate. E’ indispensabile anche indicare un conto corrente bancario o postale sul quale accreditare le somme dovute.