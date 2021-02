Buoni spesa, è possibile presentare la richiesta

Buoni spesa alimentare, da ieri, 24 febbraio, è possibile presentare la richiesta al Comune di Villa Guardia.

Buoni spesa, è tempo di domande

E’ possibile presentare le domande per singoli e famiglie residenti a Villa Guardia che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono trovati in difficoltà per assenza o per perdita di lavoro. Il modulo per effettuare la domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comune.villaguardia.co.it). E’ anche possibile ritirarne una copia dalla cassetta postale posizionata all’ingresso principale del Municipio. I buoni potranno essere spesi in esercizi commerciali alimentari sul territorio di Villa Guardia.

Come presentare la domanda

E’ possibile inoltrare la domanda via e-mail inviando la richiesta con allegata carta d’identità all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.villaguardia.co.it.

E’ anche possibile presentarsi all’ufficio protocollo nei giorni da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle ore 12.30.

Telefonicamente, ma solo per utenti deboli, con l’aiuto dell’assistente sociale, al numero 031-485221 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Per maggiori dettagli e per informazioni, è suggerito di contattare il numero unico 031-485221 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.