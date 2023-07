Burraco sotto le stelle per sostenere Inner Wheel Erba: appuntamento al Parco di Liegro domani sera, mercoledì 19 luglio.

La serata, in programma per domani sera, mercoledì 19 luglio, al Parco di Liegro di Orsenigo, è organizzata da Inner Wheel Erba Laghi e patrocinata dal Comune.

Il programma dell'iniziativa benefica prevede l'accreditamento alle 19.30 e l'inizio della gara alle 20. La quota di partecipazione è di 18 euro a persona. Saranno conferiti premi per i primi classificati.

A tutti i partecipanti saranno serviti un primo piatto, salatini e un dolce e ci saranno regali per i primi classificati. Per tutti è previsto in omaggio un sacchetto di biscotti del biscottificio della cooperativa Noi Genitori, un ulteriore gesto a sostegno delle fragilità. Il ricavato della serata benefica verrà destinato ai progetti Inner Wheel a servizio della comunità.

Per ulteriori dettagli e informazioni e per le iscrizioni contattare i numeri 338-5840098 oppure 335-6439408 o ancora 333-3474929.