Bus in ritardo e corse saltate: il C70 tra Appiano e Como è un incubo

Una mamma sottolinea il disagio che da circa due mesi stanno vivendo i suoi figli.

Ritardi continui dei pullman e corse saltate: la linea C70 è un incubo.

A sollevare il problema è una residente di Oltrona di San Mamette, mamma di una ragazza di 17 anni e di un ragazzo di 14. Da metà ottobre, infatti, è costretta a subire i continui disservizi che si verificano lungo il tragitto che collega Appiano Gentile a Como. Una situazione che, in alcuni casi, l’ha portata a chiedere aiuto al suocero, costretto ad accompagnare i nipoti a scuola con l’automobile. E questo nonostante avessero pagato regolarmente l’abbonamento.

"I miei figli prendono il bus alle 6.57 per arrivare a Como una ventina di minuti prima delle 8: è capitato, più volte, che arrivassero a scuola in ritardo. Per una settimana è stato il loro nonno ad accompagnarli, dato che il bus non passava".

