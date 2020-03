Cabina Enel in fiamme a Erba: è successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo 2020.

Cabina Enel in fiamme a Erba

L’incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, in via Monte Legnone a Erba. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco di Erba, che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento. Restano ignote le cause del rogo.