Cade a Olgiate Comasco: trasportato in ospedale

E' dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario un uomo di 67 anni, che nella mattinata di oggi, domenica, è caduto rovinosamente al suolo a Olgiate Comasco.

L'incidente

Il fatto si è verificato in via Roma poco dopo le 13. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio. All'uomo sono stati praticati i primi medicamenti, dopodiché è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Tradate per ulteriori accertamenti.