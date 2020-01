Cade a terra durante la Giubiana a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cade a terra durante la Giubiana a Cantù

Una donna di 67 anni è caduta a terra in piazza Garibaldi. Erano le 22.40 ed era in corso il tradizionale falò della Giubiana che ha richiamato tantissimi canturini. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Altri interventi

Sanitari attivati anche a Como, in via Oltrecolle, Fino Mornasco, in via Bellini e Vertemate con Minoprio, in via Nazionale. Non si conoscono però i motivi degli interventi. Intorno alle 2.40 invece da segnalare un’aggressione in via San Abbondio, a Tremezzina. Soccorsa una 45enne che successivamente non è stata portata in ospedale.