Cade a terra, soccorso uomo di 92 anni. E' accaduto poco prima delle 11.30 a Merone.

Cade a terra, soccorso uomo di 92 anni

L'episodio è avvenuto nell'area del centro sportivo di Merone. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo di 92 anni sarebbe caduto. Immediato l'arrivo dei soccorsi in via Paolo VI: sul posto un'ambulanza della Sos di Canzo e l'automedica, allertate in codice giallo. Fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita: è stato portato in ospedale in ambulanza in codice giallo.