Ieri, 8 agosto 2021, intorno alle 16.30 a Canzo intervento di soccorso per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino.

Cade ai Corni di Canzo e riporta un trauma al ginocchio

La squadra del Centro operativo del Bione e i Vigili del fuoco ha aiutato un uomo di Milano di 55 anni che ha riportato un trauma al ginocchio mentre percorreva il sentiero geologico e non poteva più proseguire in modo autonomo. I tecnici lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e trasportato con la barella portantina per circa 45 minuti, fino all’ambulanza. Dopodiché l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale.