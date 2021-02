Sanitari allertati in codice rosso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 febbraio 2021, a Cantù.

Cade all’interno dell’azienda, soccorso un anziano

Cri di Cantù e automedica sono arrivate in via Monte Baldo dove, all’interno di un’azienda, hanno soccorso un uomo di 82 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’anziano, padre del proprietario, sarebbe accidentalmente scivolato su un telo, andando a sbattere violentemente il volto. Dopo le prime cure sul posto è strato trasportato in codice giallo all’ospedale.