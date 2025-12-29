Cade da cavallo, donna soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo

Alle 14.37 di oggi, lunedì 29 dicembre, i soccorsi si sono mobilitati per una donna caduta da cavallo, a Uggiate con Ronago.
Cade da cavallo, soccorsa una donna
Una donna di 43 anni è stata soccorsa in codice giallo lungo la strada provinciale 43, in località Ronago, a seguito di una caduta da cavallo. E’ stata trasportata con lo stesso codice all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.
Soccorsi allertati
Sul luogo il personale sanitario del 118, un’automatica e un’ambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia.