Nel primo pomeriggio di oggi.

Cade da cavallo, donna soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo

Uggiate con Ronago · 29/12/2025 alle 16:33

Alle 14.37 di oggi, lunedì 29 dicembre, i soccorsi si sono mobilitati per una donna caduta da cavallo, a Uggiate con Ronago.

Cade da cavallo, soccorsa una donna

Una donna di 43 anni è stata soccorsa in codice giallo lungo la strada provinciale 43, in località Ronago, a seguito di una caduta da cavallo. E’ stata trasportata con lo stesso codice all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Soccorsi allertati

Sul luogo il personale sanitario del 118, un’automatica e un’ambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia.

