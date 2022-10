L'allarme è scattato ad Erba, intorno alle 12.15.

Cade da una parete attrezzata per l'arrampicata

Tutto è avvenuto in località Sasso d’Erba. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una persona è caduta dalla parete attrezzata per arrampicata sportiva. I Vigili del fuoco sono intervenuti per il soccorso ad una donna che nella caduta ha riportato la frattura di un arto. Dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all'ospedale.