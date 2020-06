Cade da una scala e batte la testa: paura per il titolare di un’azienda di Casnate con Bernate.

Momenti concitati qualche minuti prima di mezzogiorno di oggi, 22 giugno 2020, a Casnate con Bernate. I soccorsi infatti sono stati chiamati d’urgenza a intervenire in una azienda di via Socrate perché un uomo di 57 anni è caduto da una scala e nell’impatto ha battuto in maniera violenta la testa. Si tratta del titolare della Iss Corti.

Sul posto sono intervenuti la Cri di Como e un’automedica ma vista la situazione delicata i soccorsi hanno preferito richiedere l’ausilio dell’elisoccorso di Como che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Varese. Malgrado la botta, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Presenti per i rilevamenti del caso, trattandosi di infortunio sul lavoro, i Carabinieri di Cantù e l’Ats Insubria.