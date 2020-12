Cade dal balcone a Erba: paura per un 24enne.

L’allarme è stato lanciato questa mattina, sabato 12 dicembre 2020, intorno alle 7.45. Da quanto è stato possibile apprendere un ragazzo di 24 anni è caduto dal balcone di uno dei condomini di via Cesare Battisti, facendo un volo di circa 9 metri. Sul posto, oltre all’auto medica, un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’elisoccorso di Bergamo.

Malgrado il terribile impatto, il giovane non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Bergamo. Ad aver attutito la caduta sembra essere stata una pianta. Ad ogni modo il ragazzo avrebbe diverse fratture e un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente, per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto, anche i Carabinieri.