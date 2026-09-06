Cade dal balcone durante una festa: preoccupazione per un’adolescente

Cade dal balcone durante una festa: preoccupazione per le condizioni di un’adolescente dopo l’episodio avvenuto a Caslino, su cui indagano i Carabinieri.

Intervenuti i soccorsi

Tutto è successo nella serata tra venerdì e sabato scorsi. L’intervento dei soccorsi risalirebbe alla una e mezza circa.

Secondo quanto è stato ricostruito, una adolescente si trovava nell’abitazione di alcuni amici in paese per partecipare a una festa di compleanno, quando sarebbe improvvisamente precipitata dal balcone della casa, al secondo piano, da un’altezza di circa sei metri. Ad assistere alla scena sarebbero stati diversi testimoni, in particolare numerosi giovani presenti nell’abitazione per la festa di compleanno.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e l’automedica e le condizioni della giovane sono immediatamente apparse molto gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso del 118, atterrato poco distante.

La ragazza è stata poi trasportata in codice rosso, quello che indica la massima gravità, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni della adolescente sarebbero tuttora gravi.

Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri che hanno raccolto tutte le testimonianze dei presenti ed effettuato i rilievi necessari allo scopo di avviare le indagini sull’episodio. Restano da chiarire i dettagli e le motivazioni di quanto accaduto. Non ci sarebbe stato intervento di terzi, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa nelle indagini attualmente in corso.

La notizia dell’episodio è circolata in paese già nelle prime ore di sabato, generando preoccupazione per le condizioni di salute dell’adolescente coinvolta.