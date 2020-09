Cade dal balcone e finisce su un furgoncino: terrore per un bimbo di 4 anni.

Cade dal balcone e finisce su un furgoncino: terrore per un bimbo di 4 anni

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti da una famiglia di Lurate Caccivio. Poco prima delle 14 di oggi pomeriggio, sabato 5 settembre 2020, infatti sono stati chiamati d’urgenza i soccorsi: un bimbo di 4 anni era caduto dal balcone di un appartamento finendo sul parabrezza di un furgoncino posteggiato in via Regina Margherita facendo un volo di circa 4 metri.

Sul luogo dell’incidente si è precipitata un’ambulanza della Sos di Appiano, unitamente all’equipe di un’auto medica e a una pattuglia della Polizia Locale. Dopo i primi accertamenti, malgrado il bimbo fosse cosciente, i sanitari hanno optato per un trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Anna dove sono in corso ulteriori esami.