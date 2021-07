Cade dal nido: i Vigili del Fuoco salvano il cucciolo di civetta.

E' successo questa mattina, giovedì 8 luglio 2021, a Montorfano. In via Volta qualcuno si è accorto che un pullo di civetta è caduto dal suo nido ma trattandosi ancora di un cucciolo non riusciva a volare per tornare a casa. Così sono stati chiamati i Vigili del Fuoco di Como che sono intervenuti con l'autoscala. Prontamente gli uomini di via Valleggio hanno recuperato il cucciolo di volatile e con l'autoscala sono andata a rimetterlo nel nido, tra le braccia della mamma. Solo pochi giorni fa i pompieri avevano salvato un falchetto con un'ala rotta.