Cade dal ponteggio, grave ragazzo di 21 anni

Cade dal ponteggio, grave un giovane di 21 anni. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, venerdì 16 giugno, a Valmorea.

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 8.20, in via Papa Giovanni XXIII, a Valmorea. Per cause ancora da stabilire un ragazzo di 21 anni è caduto da un impalcatura di un edificio in costruzione. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza della Croce rossa di Uggiate Trevano, un'automedica e l'elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in elicottero, in codice rosso (massima gravità). Presente anche Ats Insubria e i Carabinieri.