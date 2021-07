Cade dal primo piano della sua casa a Cucciago: paura per una donna.

Cade dal primo piano della sua casa a Cucciago: paura per una donna

Attimi di puro terrore questa mattina, lunedì 5 luglio 2021, a Cucciago. Intorno alle 11.20 è stato dato l'allarme perché una donna di 61 anni è caduta, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, dal primo piano della sua casa. Immediato l'arrivo dei soccorsi: a prestarle le prime cure sono stati gli operatori della Cri di Cantù e dell'auto medica. La donna ha subito diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita: l'ambulanza l'ha trasportata in ospedale d'urgenza ma fortunatamente la donna al loro arrivo era cosciente.