Cade dal terzo piano e rimane infilzato nell'inferriata.

Cade dal terzo piano e rimane infilzato nell'inferriata

Momenti di panico nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 ottobre 2022. Intorno alle 18.40 infatti in via Busacce a San Fermo della Battaglia, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una persone è precipitata da un appartamento al terzo piano di una palazzina ed è rimasta infilzata su una inferriata.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Vigili del fuoco da comando di via Valleggio che hanno messo in sicurezza la persona e l'hanno affidata alle cure dei sanitari del 118 i quali l'hanno trasportata in ospedale.