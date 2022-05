E' di Inverigo

L'episodio è successo a Verano Brianza.

Grave incidente questa mattina, in via Monte Santo: un 65enne è precipitato dal tetto a Verano, mentre stava sistemando un'antenna.

Cade dal tetto mentre sta sistemando l'antenna, grave un 65enne

Stava sistemando l'antenna sul tetto di una abitazione privata in in via Monte Santo, al confine tra Robbiano e Verano, quando è caduto al suolo. E' in gravi condizioni il 65enne, pensionato, di Inverigo che è precipitato questa mattina dopo un volo di alcuni metri; l'uomo era salito sul tetto per fare dei lavori all'antenna quando per circostanze ancora da chiarire è caduto a terra.

Trasportato in elisoccorso

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Subito è stato allertato il 112 e in prossimità dell'abitazione è atterrato anche l'elisoccorso. Molto serie le ferite riportate tanto che è stato necessario trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Bergamo, proprio a bordo dell'eliambulanza.