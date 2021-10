la caduta

Non è rimasto ferito gravemente, trasporto in ospedale per accertamenti.

Cade dalla bici a Cantù: paura per un uomo di 32 anni.

Attimi di paura questa mattina, giovedì 7 ottobre 2021, poco prima delle 11. In via Alessandro Manzoni è infatti caduto dalla bici, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 32 anni. Sul posto è accorsa la Cri di Cermenate che lo ha trasportato in codice verde in ospedale. Presenti i Carabinieri per i rilevamenti del caso.