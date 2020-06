Cade dalla bici a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cade dalla bici a Cantù

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.45, in via per Intimiano. Una donna di 42 anni è accidentalmente caduta dalla sua bicicletta, andando ad impattare col terreno. Soccorsa dall’ambulanza, è stata trasportata all’ospedale di Cantù in codice verde.

Da segnalare anche diversi malori tra Mozzate, Inverigo e Gravedona.