Cade dalla bici a Cantù, soccorso un giovane SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Cade dalla bici a Cantù, soccorso un giovane

L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30, in via Ariberto da Intimiano. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso un giovane di 24 anni. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice verde all'ospedale cittadino. Sempre a Cantù, in piazza Garibaldi, si segnala anche un'intossicazione etilica per un 21enne.

Evento violento invece a Rovello Porro, con protagonista un giovane di 23 anni che è finito all'ospedale, in codice verde.