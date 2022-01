Il sinistro

L'incidente si è verificato attorno alle 11.30 lungo la provinciale 27.

Cade dalla bici a Cucciago: paura per un uomo.

Paura questa mattina, attorno alle 11.30, a Cucciago per un uomo di 48 anni. Questi stava viaggiando in sella alla sua bicicletta lungo la provinciale 27, quando è caduto al suolo. Sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate l'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù insieme all'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e quindi trasportato in codice giallo in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La dinamica del sinistro è in corso di valutazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.