Cade dalla bici a Veniano uomo in ospedale.

Cade dalla bici a Veniano uomo in ospedale

Un uomo di 58 anni è caduto dalla bicicletta a Veniano Superiore, in via Alessandro Manzoni, attorno alle 9. Sul posto è arrivata in codice giallo un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.

I soccorsi

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.