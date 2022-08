L'allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, mercoledì 17 agosto 2022.

Cade dalla bici ad Albavilla, grave un uomo

I soccorsi sono stati allertati in via ai Monti, all'altezza del civico 5 dopo la caduta di un ciclista. Sul posto ambulanza, automedica ed elisoccorso da Milano. Allertati anche i Carabinieri di Como e la Polizia locale di Albavilla per la ricostruzione della dinamica. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Sant'Anna di Como per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.