Intorno alle 16.45 di oggi, 1 aprile 2021, è stato soccorso un ciclista a Cadorago.

Cade dalla bici al Parco Lura

L’episodio è avvenuto in via Bellemeuve, all’interno del Parco Lura. Dopo la caduta il ciclista è stato recuperato dai Vigili del fuoco con la barella. Sul posto sono arrivati anche automedica e Cri di Lomazzo. L’uomo, 59 anni, è stato poi trasportato in codice giallo al Sant’Anna di Como.